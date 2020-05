20 anni dall'ultimo Scudetto in casa Lazio: nel 1999/00 la squadra biancoceleste vinceva il tricolore guidata da. In campo, attuale tecnico del club, che al Corriere dello Sport ricorda gli ultimi, concitati momenti di quel campionato: "20 anni dal secondo scudetto?. Un susseguirsi di emozioni incredibili. Tutti alla vigilia credevano che la Juventus avesse già vinto, ma le partite si giocano sul campo. Male che fosse andata, saremmo arrivati pari e avremmo giocato lo spareggio. Per vincerlo direttamente erano rimaste poche speranze".La Serie A si è fermata a causa dell'emergenza Coronavirus, la Lazio stava disputando un campionato di altissimo livello, ad un solo punto dalla vetta, occupata dalla: "Quando si è fermato il campionato stavamo molto bene, quando ripartirà cercheremo di farci trovare pronti. Sarà difficile e poi giocheremo ogni tre giorni.. Bisognerà evitare gli infortuni e il recupero sarà più faticoso. Sarà dura, lo sappiamo".INZAGHI E LO SCUDETTO - Da Eriksson a Lotito, passando per Cragnotti, Inzaghi passa in rassegna persone importanti per la sua crescita: "aveva modi garbati con tutti, dal capitano ai ragazzi della Primavera. Faceva sentire tutti importanti. Sergio? Lui mi portò a Romada allenatore. Sono i due presidenti che ricordo". Infine, un sogno: "Scudetto? Oggi lo vivrei in modo diverso, ma sempre con intensità. Ai tifosi non voglio dire nulla:prima di scendere in campo..."