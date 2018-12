"Il 1998 è stato un grande anno per il calcio francese. Nacque Kylian Mbappè "Così recitava una delle ennesime trovate pubblicitarie della Nike, in occasione dei Mondiali in Russia, e non aveva tutti i torti. Nel 98' la Francia vinceva il suo primo Mondiale (giocato in casa), guidata da campioni del calibro die da un giovane 20enne, di nome161 giorni dopo quella Finale, a Bondy, cittadina francese a meno di 25 km da Parigi, nacque appunto- La Francia tutt'ora ha la percentuale di nascite più alta d'europa. Dire che Mbappè è un predestinato solo perchè è nato nel '98 non è molto corretto, avendo più di 700 mila coetanei e connazionali. Ma nel dire che l'attuale numero 10 della Nazionale Francese sia un predestinato non si fa nessun errore, i segnali d'altronde, erano ben chiari sin da quando di anni ne aveva 16, quando diventa il giocatore più giovane ad esordire con ilin Ligue1, oppure a 17 quando diventa il più giovane a segnare con la maglia della squadra del principato. O ancora l'anno a seguire quando dopo aver raggiunto la semifinale di Champions League da protagonista e dopo aver vinto la Ligue1 sotto la guida di Jardim, passa per 180 milioni al Paris Saint-Germain a soli 18 anni.- Se la Nazionale citata all'inizio, riuscì a trionfare anche due anni dopo all'Europeo, gli anni a seguire furono anni di scottanti delusioni per Les Blues, con alti bassi che sia agli Europei che ai Mondiali, li videro eliminati ai gironi, o sconfitti in finale, senza mai agguantare la vittoria. Tutto ciò accadeva prima che il classe '98 fosse convocato. Alla sua prima competizione in Nazionale, il Mondiale in Russia, il giovane francese non delude le aspettative e trascina letteralmente la Francia alla vittoria del suo secondo mondiale. A soli 19 anni ha appena vinto un Mondiale da protagonista, la metà degli appassionati di calcio pensa che diventerà il giocatore più forte in circolazione, l'altra metà pensa che Mbappè lo sia già. Convinzione popolare che non basta a fargli vincere il Pallone d'Oro, consegnato a Modric per questo 2018, ma che lo vede comunque vincitore della prima edizione del Trofeo Kopa, premio istituito per premiare il miglior Under 21.- Proprio oggi, in occasione del compleanno, Les Parisien ha pubblicato una lunga intervista al giovane gioiellino francese, soprannominato "Donatello" per la sua somiglianza con la Tartaruga Ninja. Il giocatore delha spiazzato tutti, dicendo che una volta finita la sua carriera da giocatore vorrebbe iniziare ad allenare, seguendo le orme del padre e dello zio, da sempre punti di riferimento per lui. Venti anni oggi, ma le idee sul futuro sono molto chiare.Tra i tanti auguri ricevuti da Mbappè, in evidenza non possiamo che mettere quelli di, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, che proprio come il talento francese si mise in mostra sin da subito, vincendo un Mondiale a soli 17 anni. Proprio a questo fa riferimento la leggenda brasiliana, twittando "Solo i talenti speciali vengono alla luce così presto. Buon compleanno Kylian. Soli 20 anni, quante cose ancora davanti".