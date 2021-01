Un anno difficile e contradditorio quello che si è lasciato appena alle spalle, ma. Protagonista con gol e giocate pesanti che hanno consentito alla Juventus di Sarri di laurearsi campione d'Italia per la nona volta consecutiva,e che avvicina sempre di più l'ineludibile scadenza di giugno 2022.- Da qualsiasi parte la si voglia guardare, l'anno appena iniziato sarà quello della verità per la Joya bianconera., che si completano e si dividono abilmente gli spazi. Riuscendo ad occupare l'area di rigore in maniera egregia, come dimostrano i 26 gol messi a segno in due. In questo scenario Dybala sta faticando oltremisura ad inserirsi, complici una condizione atletica ottimale che non arriva eche gli stanno sottraendo preziose risorse a livello mentale.- Gennaio sarà il mese delle trattative per provare a migliorare l'attuale organico di Pirlo e di quelle da impostare in vista dall'estate, ma la telenovela con protagonista il numero 10 bianconero non può essere e non sarà una questione di secondo piano.Agnelli mette sul piatto un nuovo contratto da 10 milioni di euro netti a stagione e si immagina la fascia di capitano sul braccio di Dybala per gli anni a venire, ma(l'ultima la scorsa estate),, certamente non inferiore ai 12 milioni percepiti da De Ligt.per conseguire i propri obiettivi in entrata.