Bonus casinò di benvenuto, i migliori a confronto

Chiunque bussi alla porta di un sito di gioco online troverà ad attenderlo un bonus casino, il biglietto da visita dei vari brand che operano nel settore. I bonus benvenuto casinò sono vari e in continuo aggiornamento. In questo articolo, sveleremo gli attuali migliori bonus casinò online basandoci sulla nostra lunga esperienza da giocatori sui portali italiani.



I bonus di benvenuto casino presentati in questa classifica sono frutto di una selezione che prende in considerazione solo i siti che operano con licenza per il gioco a distanza dei Monopoli di Stato. Detto questo, la classifica viene aggiornata spesso come richiede un settore piuttosto frizzante nel lancio di nuove promo da parte di migliori casino online in Italia.



● ● ●

Analisi dei bonus casinò: la nostra opinione sui migliori

La nostra opinione sui Migliori Bonus Casino nasce da un. Al di là del valore economico del casino welcome bonus, la nostra analisi si basa sulle tempistiche concesse al giocatore per sbloccare la promo e nei requisiti di puntata necessari per trasformare il fun bonus sul primo deposito in denaro prelevabile. Per i brand citati queste ultime operazioni in particolare sono state piuttosto agevoli.

● ● ●

SOMMARIO MIGLIORI BONUS CASINO DI BENVENUTO

● ● ●

➡️ Leovegas 1.500€+250 giri gratis

Fino a 350€ più 50 free spins sul primo deposito

Fino a 500€ più 75 free spins sul secondo deposito

Fino a 650€ più 75 free spins sul terzo deposito.

➡️ Netbet 600€ e 200 giri gratis

La nostra analisi sui casino welcome bonus parte da Leovegas per la particolarità nella struttura della promozione. Il giocatore ha la possibilità di ottenere il. Ecco come:Tra i vantaggi segnaliamo uncon 7 giorni a disposizione per soddisfarlo, un deposito minimo molto contenuto da 10€ e 50 giri gratis alla registrazione. Per ulteriori informazioni sulle promozioni offerte dal noto operatore, si consiglia di leggere la nostra recensione Leovegas

Proprio come accade con Leovegas, il bonus benvenuto casino di Netbet si struttura su 3 depositi inserendo in ordine i codici CASINO1, CASINO2 e CASINO3. Versando almeno 20€ il giocatore riceve il 100% fino a 200€ e, solo nel primo caso, anche 20 free spin al giorno per 10 giorni. Il requisito di giocata, x40, è contenuto, e si hanno ben 30 giorni per soddisfare questa condizione. C’è un difetto: la lista delle slot dove puntare il fun bonus casino è un po’ contenuta.

Tre bonus da 200€ ciascuno e 200 free spin

Requisito puntata piuttosto contenuto (x40)

30 giorni di tempo dell'accredito del bonus

➡️ Lottomatica fino a 2.000€ + 250 FS

PRO ✅ CONTRO ❌ Req. puntata accessibile (40X)

Fino 2.000€ di bonus slot Solo 3 giorni per soddisfare termini e condizioni

Lottomatica spicca tra i casino online con bonus più generosi visto che si può ottenere il. Il piatto è molto alto ma rispetto a Leovegas e Netbet il bonus benvenuto slot di Lottomatica ha tempistiche ridotte: è spendibile entro 3 giorni sulle slot del fornitore Games Global.

➡️ Sisal 250€+5000€

Bonus da 250€ competitivo

Requisito puntata 40x in linea con il mercato

Tempistiche larghe per giocare il Fun Bonus

Chi effettua la prima ricarica ha 7 giorni per sbloccare il. Il, 40x, ma va detto Sisal offre molte slot per giocare il Fun Bonus.Ecco quali sono iPer maggiori informazioni sull'offerta dell'operatore si consiglia di visionare la nostra recensione Sisal

➡️ Betway 1.000€+50 free spin

Fino 1.000€ oltre ai 50 giri gratis

Requisito puntata tra i migliori del mercato (35x) in 14 giorni

Ampia scelta di slot per bonus di benvenuto

Betway lancia la sfida agli altri casino con un bonus di benvenuto del. Nel giocare il bonus abbiamo trovato particolarmente comodo il, valore che peraltro abbiamo potuto raggiungere con un "patrimonio" di 14 giorni, più ampio quindi rispetto a quello di Leovegas e Lottomatica e adatto a giocatori meno esperti.

➡️ Goldbet fino a 3.000€ (1.000 euro senza deposito con SPID)

PRO ✅ CONTRO ❌ Bonus giocabile su oltre 150 Slot

Fino 3.000€ di bonus Tre giorni di tempo per soddisfare i requisiti

Il Bonus benvenuto casino, identico a quello di Lottomatica, cattura l’attenzione soprattutto per il fatto che si può arrivare aconsiderando i 2000€ sul primo deposito e 1000€ di bonus senza deposito per la registrazione tramite SPID ma è bene ricordare che rinunciando a parte della promo benvenuto per il primo versamento bastano anche 20€. Qualunque sia la scelta economica del giocatore le, e non è complicato soddisfare il requisito di puntata di 40x entro i 3 giorni previsti.Per maggiori informazioni sull'operatore si consiglia di visionare la nostra Recensione Goldbet

➡️ Netwin fino a 600€

600€ di bonus casino complessivo

Requisito puntata 45x

Fun bonus giocabile sulle slot di 8 provider

Inserendo ilin fase di registrazione su Netwin si può accedere ad uno dei migliori bonus benvenuto casino. Per sbloccare i, si può scegliere tra i titoli dei provider Hacksaw, Endorphina, Nemesis, Worldmatch, Gameart, Habanero ed Eurasian. La scelta è davvero ampia rispetto a quella concessa da Netbet, anche se il requisito di puntata è un po' più alto (45x) e come per Lottomatica e Goldbet si hanno 3 giorni per raggiungere questo traguardo.

➡️ Snai fino a 1015€

PRO ✅ CONTRO ❌ Requisito puntata 20X

10 giorni per sfruttare il bonus Basso contributo di Blackjack e Roulette allo sblocco del Bonus

Se è vero che il bonus benvenuto casino di Snai è nel valore complessivo inferiore rispetto a Sisal e Lottomatica, va detto che il giocatore è messo nelle condizioni migliori. Inserendo il codice BB_CASINO1000 100% si possono sbloccare fino a. Onestamente, nel testare Snai abbiamo avuto a che fare con il migliore bonus casino per condizioni proposte ai nuovi iscritti. A ciò va aggiunto un

➡️ Admiralbet 2.300€+150 Free Spin

Fino a 2.000€ cashback

Coefficiente 50x

Bonus giocabile sui prodotti Novomatic

Passiamo ora ad un casino online con un bonus di benvenuto che rinnova spesso l'offerta per i nuovi scritti. Su Admiralbet si parte da, ma l'idea più originale sta nei, quindi si riceve parte di quanto giocato, utilizzabile però solo sui giochi del produttore Novomatic. Il coefficiente di giocata è di 50x con validità di 15 giorni. Ecco un riassunto del bonus casino Admiralbet:

➡️ Elabet 1000€

Coefficiente 40x

7 giorni per sbloccare la promo

Bonus giocabile su ampia gamma slot

Chiudiamo con un brand meno noto rispetto ad altri ma che ha catturato la nostra attenzione per il fatto di proporre uno dei migliori bonus benvenuto casino online. Su Elabet si può ottenere une tempistiche a disposizione del giocatore (entro 7 giorni) sono competitivi, per fare un esempio, uguali alle condizioni poste da Sisal.

● ● ●

Confronto tra i migliori bonus casino

Casinò online Snai Leovegas bet365 Casino bonus di benvenuto 1015€ 1500€+250 fs 365€+50 fs Altri bonus slot Drop & Wins: 2 milioni in FUN bonus Slot Plus: 50% fino a 100€ Free Spins utenti più fedeli Bonus casino giornalieri FreeSpins Lunch Time - 15 free spins Jackpot Slot Bonus casino VIP Classifiche slot 200.000€ Leo Fedeltà-1.000€ // Altri bonus casino Snai Trivia fino a 1.800€ 2.000€ per i tavoli live Montepremi settimanale di €10.000 Voto complessivo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️

● ● ●

Come abbiamo valutato i bonus casino

I bonus casino proposti in questa pagina sono frutto di una meticolosa selezione che porta a mettere il lettore e il giocatore nelle condizioni ideali per generare un piccolo tesoretto sul conto, limitando l'investimento iniziale. Ogni bonus deve riportare termini e condizioni che se letti attentamente fanno da Stella Polare e danno una direzione: si ha così una prima valutazione sui migliori siti casino con bonus, per quanto ci riguarda anche attraverso l’utilizzo di un tool di verifica dedicato.

Dalla teoria alla pratica, lo step successivo è la registrazione e il “gioco sul campo”, così da poter valutare la fattibilità della conversione del bonus. Il costante controllo sui nuovi bonus e il confronto è infine l’unico modo per avere riscontri sul lungo periodo. Ecco dunque la metodologia per valutare i bonus casinò:

Controllo dei bonus e delle informazioni. Valutazione generale per stilare un primo punteggio. Registrazione. Nuova valutazione dopo aver provato a convertire il fun bonus. Check periodico dei bonus e costante confronto, anche per provare le nuove offerte.

● ● ●

Guida ai bonus casino per i principianti

Qualora qualche lettore con poca esperienza sul mondo dei bonus casino avesse ancora qualche dubbio, nelle prossime righe cercheremo di rendere più semplici e immediati alcuni concetti espressi finora. I paragrafi che leggerete sono una guida su, come del resto è successo a noi prima di scrivere questa guida.

Come scegliere un bonus casino

Quali sono le informazioni da guardare prima di scegliere un bonus casino? Chi punta a massimizzare la registrazione e il primo versamento deve guardare il valore del bonus: con Leovegas si può arrivare a fino 1.500€, mentre con il primo deposito su Netbet il tetto è di 600€.

Tuttavia, specialmente chi vuole investire cifre inferiori sul primo deposito deve prestare attenzione agli altri valori. Ad esempio sempre su Netbet si hanno 30 giorni per soddisfare i requisiti di puntata, tempo che non mette nessuna fretta al giocatore, mentre con Lottomatica si hanno 3 giorni e senza organizzazione ci si potrebbe ritrovare nella condizione di dover forzare un po' le giocate. Lottomatica però è da preferire oltre che per l'importo anche per la tipologia del bonus benvenuto al casino: parte di questo si attiva alla registrazione con Spid e quindi non prevede un investimento iniziale.

Gli ultimi aspetti da guardare sono i requisiti di puntata, in particolare quante volte deve essere giocato un fun bonus prima di essere convertito in Real Bonus (su Snai questo valore è 20, ma la media è di 40). Infine, per la conversione del casino welcome bonus non tutti i giochi sono validi. Alcuni brand danno ampia scelta, molti limitano le opzioni a poche slot.



Ecco dunque i criteri da seguire per la scelta dei migliori bonus benvenuto casino:

Importo del bonus casino

Tipologia del bonus casino

Validità e requisiti di puntata

Giochi e slot che contribuiscono alla conversione

Come ricevere un bonus casino

Una volta presa la decisione arriva il momento della verità: ecco come ricevere un bonus casino. La prima cosa da fare è la registrazione al sito, compilando i dati e inviando il documento o utilizzando SPID e CIE, specie quando conviene, come nel caso di Goldbet che mette in palio 1000€ extra. In questa fase potrebbe essere richiesto il codice bonus, step da non saltare perché potrebbe essere fondamentale per accedere all’offerta. Nel caso di Snai ad esempio è BB_CASINO1000.

Una volta che il conto gioco è attivo si può procedere alla prima ricarica tenendo conto che non tutti i metodi di pagamento sono accettati, scegliendo la cifra che si desidera. Sempre su Snai per ricevere fino a 1000€ bisogna versare 1000€, ma si può investire cifre più contenute ed accedere a bonus più bassi.

Ecco dunque come ricevere un bonus casino:

Registrarsi al casino online Inserire il codice bonus (quando richiesto) Effettuare ricarica con uno dei metodi consentiti

Differenza tra Fun bonus casino e Real bonus

In questa guida abbiamo spesso parlato di Fun bonus casino e Real bonus, ma che differenza c’è tra i due? La specifica è dovuta visto che alcuni lettori ci hanno posto questo dubbio.. A questo punto quanto messo da parte deve essere rigiocato una volta e le eventuali vincite possono essere considerate denaro reale.

Come convertire un bonus casino

Tipologie di bonus casinò

Bonus casino sul deposito - Promo valida sulla prima ricarica. Su Elabet è del 100% fino a 1.000€. Sarà di 20€ nel caso se ne versino 20€.

- Promo valida sulla prima ricarica. Su Elabet è del 100% fino a 1.000€. Sarà di 20€ nel caso se ne versino 20€. Bonus rimborso - Anche conosciuto come Bonus Cashback, è un rimborso in percentuale sulle perdite. Su Starcasino è del 50% fino a 100 euro sulle giocate alla slot.

- Anche conosciuto come Bonus Cashback, è un rimborso in percentuale sulle perdite. Su Starcasino è del 50% fino a 100 euro sulle giocate alla slot. Bonus casino senza deposito - Al giocatore viene offerto un premio per la semplice registrazione, come nel caso del fun bonus 300€+150 Free Spin di Admiralbet

- Al giocatore viene offerto un premio per la semplice registrazione, come nel caso del fun bonus 300€+150 Free Spin di Admiralbet Bonus casino live - Si tratta di un bonus dedicato in esclusiva per i giochi da casino live, spesso legato a promo ricorrenti

- Si tratta di un bonus dedicato in esclusiva per i giochi da casino live, spesso legato a promo ricorrenti Bonus free spin - In questo caso al giocatore vengono concessi un tot di giri gratis per provare le slot. Su Leovegas ad esempio sono previsti 250 giri gratis

- In questo caso al giocatore vengono concessi un tot di giri gratis per provare le slot. Su Leovegas ad esempio sono previsti 250 giri gratis Bonus giornalieri - Sono promo ricorrenti, come ad esempio i Daily Spin che mettono in palio premi quotidiani.

- Sono promo ricorrenti, come ad esempio i Daily Spin che mettono in palio premi quotidiani. Bonus compleanno e bonus festività - Sono offerte speciali, a volte legate anche a classifiche, con offerte lancio studiate dai brand.

- Sono offerte speciali, a volte legate anche a classifiche, con offerte lancio studiate dai brand. Bonus high roller - I giocatori Vip, coloro che generano volumi di gioco importanti, hanno dei bonus che possono essere molto convenienti sul lungo periodo. Snai+ ad esempio è un vero programma fedeltà.

Fare unpuò aiutare i lettori meno esperti. Nel caso di Betway ad esempio si può ottenere del 100% di quanto versato fino a 1000€, ma ovviamente il giocatore può limitarsi al deposito minimo. Per convertire il bonus in questo a caso il requisito di puntata è 35x, ciò vuol dire che dovrà essere generato un volume di gioco complessivo di 35.000€. Ulteriori paletti sono state le tempistiche, che nella maggior parte dei casi non sono un problema, mentre ai giocatori meno esperti consigliamo di preferire siti che lasciano ampia scelta dei giochi durante la conversione.Nel valutare i migliori bonus casino online c'è da considerare che non tutte le promo sono uguali. Ecco le

● ● ●

I consigli degli esperti

I siti casino con bonus sono tanti e il giocatore meno esperto potrebbe essere imbarazzato nella scelta. Il nostro consiglio è di non voler strafare subito. Concentrarsi subito sull’importo del bonus è sbagliato, così come voler provare a sbloccare una cifra molto alta.

Meglio partire dalle cose facili e quindi da un portale che ha requisiti di puntata bassi e casino online con bonus spendibili su slot conosciute. Con un po’ di esperienza, tutti i bonus slot saranno alla portata. Da non sottovalutare poi che per alcuni siti come Bet365 potrebbe essere più vantaggioso sfruttare il Bonus scommesse.

Non concentrarsi solo sull’importo .

. Priorità ai requisiti di puntata per i giocatori meno esperti.

per i giocatori meno esperti. Preferire siti dove si può spendere il bonus su slot popolari.

● ● ●

Il risultato dei nostri test sui bonus casinò in Italia

Giunto al termine di questa guida il lettore dovrebbe essere in grado di muoversi con destrezza tra i tanti bonus casino. Abbiamo scelto di segnalare le nostre preferenza, con l’idea però di formare un giocatore capace di scegliere anche in base alla caratteristiche personali.: per importo e requisiti di puntata può venir incontro ad una grande platea di giocatori.

● ● ●

Pro e Contro dei Bonus casino online

Pro + Maggiore budget iniziale

Maggiore budget iniziale + Provare nuove Slot

Provare nuove Slot + Promo ricorrenti

Promo ricorrenti + Bonus senza deposito Contro − Req. di puntata elevati

Req. di puntata elevati − Difficoltà sblocco bonus

Difficoltà sblocco bonus − Limitazioni d’uso

Limitazioni d’uso − Scadenze brevi

Dall'analisi dei nostri esperti emerge che. Tra i principali aspetti positivi, va sicuramente menzionata la possibilità di incrementare il proprio budget iniziale. Sia che si tratti di un bonus senza deposito o legato alla prima ricarica, l'utente avrà a disposizione un. Queste promozioni consentono inoltre disulla piattaforma. Un altro vantaggio è la, che permettono agli utenti di giocare senza dover investire alcun capitale. Tuttavia, ci sono anche degli. Tra questi, i, che rendono difficile sbloccare e prelevare le vincite ottenute con il credito aggiuntivo. Inoltre, i bonus possono essere soggetti a. Infine, le scadenze brevi imposte da molte promozioni costringono spesso i giocatori a completare i requisiti di puntata in pochi giorni, incentivando così

● ● ●

Domande Frequenti sui bonus casinò

Come funzionano i bonus casinò?

Per sbloccare un bonus casinò è necessario registrarsi ad un sito, effettuare un deposito e giocare per soddisfare i requisiti di puntata, con l’obiettivo di rendere il denaro prelevabile.

Quali sono i migliori bonus dei casinò online?

I migliori bonus casinò sono quelli strutturati con un mix perfetto tra importo generoso della promozione e requisiti di puntata accessibili come quelli di Snai e Leovegas.

Quali sono i migliori bonus casino per le slot machine?

Tra i migliori bonus casino segnaliamo quelli di Sisal, Lottomatica e Goldbet, che presentano nel proprio pacchetto benvenuto anche dei bonus senza deposito

Come sbloccare i bonus casinò?

Per sbloccare i bonus casinò basta rigiocare quanto è stato accreditato sul conto gioco tante volte quanto indicato dal requisito di puntata. Nel farlo è necessario rispettare le tempistiche, che possono variare da pochi giorni a un mese.