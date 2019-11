Quando viene costituito non fa notizia. Né molto di più se ne è sentito parlare da allora. Ma a poco più di cinque anni dalla sua fondazione, operando dalla sede sita nei lussuosi dintorni del quartiere Mayfair di Londra,(come quello di Antoineal Barcellona dall'Atletico Madrid per 120 milioni di euro, e quello del suo sostituto all'Atlético Madrid,) ma anche singoli club tra cuiper un valore nominale di 2 sterline, XXIII Capital - noto anche come 23 Capital dall'inizio dello scorso anno –"Laè uno dei più grandi mercati del calcio mondiale, quindi era essenziale che 23 Capital avesse un team sportivo specializzato che operi in una delle grandi capitali sportive del mondo", ha dichiarato Traub in un comunicato stampa, nel quale QUI IL COMUNICATO ). Ma per capire come XXIII Capital sia arrivato a svolgere un ruolo così importante in quel settore da miliardi di euro che è il mercato dei trasferimenti del calcio, è necessario tornare ad agosto 2014.In quei giorni il giovane(seconda divisione portoghese) e avere compiuto la trafila delle nazionali giovanili lusitane, spera di compiere il salto di qualità nella squadra maggiore delle Aguias allora allenata daSfortunatamente per il centrocampista - che in seguito, nel 2017, sarebbe stato acquisito dal Manchester City per 50 milioni di euro, avrebbe vinto due campionati consecutivi in Premier League e si sarebbe aggiudicato il premio PFA Player of the Year nel 2019 -, l. Perciò chiede a Bernardo Silva di avere pazienza e aspettare il suo turno.La situazione è imbarazzante per entrambe le parti, ma ancora di più perConsapevole che uno dei suoi clienti di maggior valore rischi di andare incontro a una fase di frustrazione, QUI ). Il club del Principato aveva già ingaggiato numerosi calciatori della scuderia di Mendes, inclusi i colombiani, dopo che il proprietario del club Dmitryaveva avviato una stretta collaborazione col super-agente portoghese.. Sul sito di Companies House UK, datato 11 settembre, risulta la presenza di un documento in cui viene data notizia che XXIII Capital avvia una raccolta di fondi per un importo non specificato. A sottoscriverlo è un gruppo di società controllate da Candlewood Investment Group, unaCosa c'entra tutto questo con Bernardo Silva? Apparentemente nulla, sul momento.. Nel gennaio 2016 il sito web Football Leaks pubblica tre documenti che rivelano i dettagli delle transazioni tra Benfica e Monaco. I primi due documenti riguardano, rispettivamente, l'accordo per il prestito e quello per il riscatto di Bernardo Silva. Il terzo, datato 10 luglio 2015, è il mandato di pagamento per la prima rata del prezzo di trasferimento: 5,25 milioni di euro. Ma in quel documento c'è un'anomalia:- un metodo utilizzato per numerosi altri trasferimenti in quel periodo, incluso quello del centrocampista. Il Benfica descrive questa azione come "una normale operazione finanziaria " ( QUI ). Ma non ne fa alcuna menzione nella relazione finanziaria annuale 2015-16, l'annualità in cui la transazione avviene.Dalla lettura di quel documento, però, si apprende altro.Data la mancanza di documentazione ufficiale è difficile sapere con esattezza come venga distribuito quel denaro. Ma è probabile che almenosulla cifra totale di 15,75 milioni di euroNella stessa relazione finanziaria annuale è attestato che durante quell'esercizio la società di Mendes ha incassato 3,995 milioni di euro dal Benfica, cifra nella quale è inserita anche la commissione per il trasferimento di João Cancelo al Valencia (15 milioni di euro il prezzo di cessione dei diritti).Che sull'ammontare totale dei 15,75 milioni di euro pagati dal Monaco per acquisire Bernardo Silva corrisponde al 9%.Traub è stato recentemente citato in una serie di articoli pubblicati dalla stampa britannica, in cui descrive come l'approccio strategico della società alle "soluzioni finanziarie innovative" abbia contribuito a affermarlo come un attore globale nel mondo del calcio."Tutti i club dovranno assolutamente affrontare gli stessi bisogni e le stesse sfide per il fatto che i loro beni immateriali, cioè i calciatori, assorbono tutta la loro liquidità", ha spiegato lo scorso agosto all'Evening Standard ( QUI ). “Saiutare l'una ad avere i propri soldi in anticipo e l'altra a dilazionare il pagamento fino a cinque anni. Tutto ciò di cui hai bisogno per negoziare è il costo del finanziamento". QUI ). Nove giorni prima, l'Atlético aveva preso in prestito € 96 milioni per reclutare Felix - rappresentato anche lui da Mendes - dal Benfica per sostituire Griezmann ( VE L'AVEVAMO RACCONTATO QUI ).per aver infranto le rigide regole della Fifa che vietano il ruolo delle. Ma alla domanda sull'eventualità che istituti di credito come XXIII Capital stiano permettendo agli investitori di evitare il controllo dell'organo di governo del calcio mondiale su tali accordi, Traub, ha detto al Guardian: “, trasferimento o simili, né ci autorizzano a partecipare agli introiti relativi al trasferimento futuro di un giocatore, che sono i due principi chiave della proprietà di terzi come definita dalla Fifa"., ma rispetto a ciò Traub afferma che "il nostro rapporto commerciale è esclusivamente con i club in quanto si tratta di fornire liquidità al club per far fronte alle proprie incombenze".Nel febbraio 2018 () i 37 volte campioni di Portogallo hanno firmato un accordo per la cessione del credito da diritti televisivi del club – per un valore di 100 milioni di euro - "al fine di favorire una maggiore efficienza di bilancio", sostiene Traub.Per quanto riguarda ledi XXIII Capital, uno dei principali investitori è Quantum Partners LP, un fondo di investimento privato gestito da QUI ). Rispetto a ciò, Traub precisa che XXIII Capital "non ha alcun contatto diretto" con il finanziere. "Siamo una società finanziaria specializzata, più simile a una banca in quanto deteniamo delle nostre linee di credito e riserve di denaro, e ciò ci consente di fornire finanziamenti diretti nei settori dello sport, della musica e dell'intrattenimento", aggiunge.Dal 2015con le ultime tre tranche di € 23.358.900 milioni, € 5.655200 milioni e € 7.273.200 milioni quotate il 4 ottobre 2019 ( QUI )". La semplicità offerta dalla piazza borsistica delle Cayman è importante ”, dichiara Traub. “Le nostre note non vengono scambiate liberamente, ma in modo che possiamo conoscere ogni investitore. E si tratta di istituzioni ben note nel mercato globale. Come gruppo regolamentato disponiamo di controlli e strumenti di governance significativi su tutti gli aspetti dellaAdottiamo grandi misure per costruire la nostra credibilità come stakeholder di alto livello nel calcio e siamo forti sostenitori della promozione della trasparenza e dell'allineamento ai più alti standard di governance".Gli olandesi del, che a settembre 2016 ottengono in cambio di un credito dovuto dal comune di Enschede ( QUI ). E ilcome si scopre dalla relazione finanziaria annuale presentata dagli Hornets relativamente al 2016.Traub ha dichiarato al Guardian cheA ogni modo, a gennaio 2019 il club inglese della famiglia Pozzo ha contratto un altro accordo con XXIII Capital. Si tratta di un, cifra che stando a quanto si legge dal sito di Companies House è stata già restituita., coi club di tutta Europa che stanno pianificando un altro giro di spese, c'è da giurare che a guadagnare sarà una parte sola.(Gli autori dell'articolo ringraziano per la collaborazione l'amico portoghese Tiago Silva)