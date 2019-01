È sempre più drammatica la situazione del Matera, che oltre agli scarsi risultati sul campo deve fare i conti anche con i provvedimenti del Tribunale Federale Nazionale, che nella giornata di ieri ha inflitto ben 26 punti di penalizzazione al club lucano a causa di diversi illeciti amministrativi. Il Matera non è l’unico club ad essere incorso nelle sanzioni della giustizia sportiva, perché anche Cuneo, Pro Piacenza, Rieti e Reggina hanno subito una penalizzazione (anche se di 4 e 2 punti) ed una ammenda. La situazione del Matera, però, è ben differente, perché oltre alla mole della penalizzazione, e dell’ammenda da 6000 euro, il club lucano sta facendo i conti anche con uno sciopero prolungato dei calciatori della prima squadra, che sta facendo sprofondare ancor di più la situazione del club.



IN CAMPO LA PRIMAVERA - Anche nel match del weekend, nel quale i lucani sono stati strapazzati per 6-1 in casa dalla Vibonese, è scesa in campo la primavera, che ha avuto l’arduo compito di difendere i colori del club in una situazione decisamente scomoda. L’Associazione Italiana Calciatori, di comune accordo con i giocatori della prima squadra, ha diramato un duro comunicato, nel quale si evidenzia come i mancati pagamenti degli stipendi siano il motivo scatenante dello sciopero: “La società continua a non corrispondere le retribuzioni dovute ai calciatori sin dallo scorso settembre 2018, con altrettanto dileggio delle regole federali persiste nella volontaria scelta di non adempiere a quanto previsto dal C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019, che le imponeva la sostituzione della inidonea fideiussione FINWORLD S.p.a., depositata all’atto dell’iscrizione al Campionato 2018/2019, trincerandosi dietro giochi di parole, perennemente smentiti dagli Organi Federali competenti”. Parole dure che sembrano solo il preludio ad ulteriori sviluppi giudiziari; contro il Matera, infatti, è già stata presentata istanza di fallimento, nonostante la presa di posizione del presidente Lamberti, che si è detto pronto a combattere per salvere quel che resta del club. La società, però, sembra davvero sull'orlo di un baratro senza fine, con il fallimento che, ad oggi, appare l'unica strada realmente perocorribile.



GIRONE A - La Carrarese cade sul campo della Pro Patria e scivola al terzo posto, superata da Pro Vercelli e Piacenza. Agguanta la squadra di Baldini anche l’Arezzo, che grazie al successo per 1-0 sul campo dell’Arzachena si porta a quota 40 punti. Classifica cortissima nelle posizioni di testa, con ben quattro squadre racchiuse in appena 2 punti. Decisivo sarà quindi il rush finale, con la Pro Vercelli che grazie alle tre partite da recuperare rimane la favorita per la promozione diretta. Buon pareggio interno per la Juventus U23 che regge l’urto del Novara e porta a casa un punto importante soprattutto per il morale in un periodo negativo soprattutto per le tante voci riguardanti il fallimento del progetto legato alle squadre B. Bianconeri che restano quindi a -7 dalla zona playoff, che resta l’unico obiettivo raggiungibile in questa stagione di debutto.



Risultati: Pro Vercelli-Albissola 1-0, Pro Patria-Carrarese 3-1, Pro Piacenza-Olbia (annullata), Arzachena-Arezzo 0-1, Virtus Entella-Cuneo 3-1, Lucchese-Alessandria 2-2, Pontedera-Siena 3-3, Pisa-Pro Piacenza 2-2, Juventus U23-Novara 1-1, Gozzano-Pistoiese 0-1.



Classifica: Pro Vercelli 42***, Piacenza 41*, Carrarese 40, Arezzo 40, Entella 36******, Siena 36**, Novara 33*, Pontedera 33, Pro patria 33, Pisa 32*, Cuneo 26*, Gozzano 25*, Juventus U23 25, Alessandria 21**, Pistoiese*** 20, Lucchese 19*, Olbia 19**, Albissola 17, Arzachena 14, Pro Piacenza 12*****



GIRONE B - Cade a sorpresa il Pordenone capolista che viene superato per 2-1 dal Rimini. Non approfitta del passo falso dei friulani la Triestina che non va oltre l’1-1 contro l’Albinoleffe e viene agganciata al secondo posto dall’Imolese, vincente nella sfida interna contro il Fano. Torna al successo anche il Monza di Silvio Berlusconi, che supera di misura il Ravenna e sale a quota 32 punti in classifica a pari punti proprio con i Romagnoli. I lombardi accorciano anche sulle prime della classe, proseguendo nella rimonta che ha avuto inizio con il mercato di gennaio. Risultati: Sambenedettese–Giana Erminio 1-1, Fermana–Renate 1-1, Pordenone–Rimini 1-2, Gubbio–Teramo 0-0, Sudtirol–Virtus Verona 1-1, Ternana–Vis Pesaro 0-2, Triestina–Albinoleffe 1-1, Monza–Ravenna 2-1, Imolese–Fano 1-0, Vicenza–Feralpisalò 1-2.



Classifica: Pordenone 46, Imolese 38, Triestina 38, Fermana 36, Feralpisalò 34, Vis Pesaro 33, Monza 33, Sudtirol 32, Sambenedettese 32*, Ravenna 32, Vicenza 31, Ternana 30**, Gubbio 28, Rimini 26*, Teramo 24, Renate 23, Fano 23, Giana 20, Virtus Verona 20, Albinoleffe 19



GIRONE C - Vincono tutte le prime della classe, con la Juve Stabia che mantiene 9 punti di vantaggio sul Trapani secondo. Vittoria anche per il Catania che supera 1-0 il Rende nel big match di giornata e rimane a contatto con la vetta della classifica. Vince anche il Catanzaro, che porta a casa 3 punti fondamentali in una spettacolare sfida con la Casertana vinta per 3-2 dai calabresi che restano a -3 dal secondo posto del Trapani. Ultimi mesi che saranno quindi fondamentali per stabilire la griglia di partenza dei playoff, con la promozione diretta che, però, sembra ormai nelle mani di una Juve Stabia sempre più imprendibile.



Risultati: Bisceglie-Viterbese 0-1, Siracusa-Trapani 1-2, Catanzaro-Casertana 3-2, Matera-Vibonese 0-6, Monopoli-Reggina 1-1, Virtus Francavilla-Sicula Leonzio 1-0, Juve Stabia-Paganese 1-0, Catania-Rende 1-0, Cavese-Rieti 1-1.



Classifica: Juve Stabia 53, Trapani 44, Catania 46, Catanzaro 41*, Monopoli 34*, Vibonese 33, Reggina 33, Casertana 32, Rende 31, Potenza 27*, Francavilla 27**, Leonzio 24, Cavese 23**, Viterbese 19******, Siracusa 19*, Rieti* 18, Bisceglie 15, Paganese 9*, Matera -19