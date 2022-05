Quella mattina si era svegliato presto, prima del solito. La sua compagna stava dormendo, suo figlio pure. La sera prima avevano cenato tutti con degli amici, i ragazzi avevano giocato a fresbee.; in quella stagione che si sta abbandonando a ritmi più lenti e rimanda tutto, desideri e ambizioni., come i tifosi della Curva Sud lo chiamano,La pistola era una Smith & Wesson, calibro 38., da tempo aveva il porto d’armi. La tragedia prendeva forma nella villa di fronte al mare di San Marco di Castellabate, un paese nella costa del Cilento, vicino a Salerno; dove vivevano i Di Bartolomei. Il capitano lasciò la compagna, Marisa; e il figlio, Luca.Era un uomo che. Si sentiva, aveva cercato di reinserirsi, ma aveva trovato solo porte chiuse, ipocrisie, cortesie di facciata, promesse non mantenute, amici che non si erano rivelati tali,. Era un ex che si sentiva un reduce.. Ma chissà se davvero i giorni che scegliamo significano qualcosa. In ogni caso: il 30 maggio 1994 erano passati, davanti ai propri tifosi, in un Olimpico strapieno, sì, una notte di lacrime e preghiere., cominciato nel 1972 e chiuso nel 1984, con una sola interruzione, un prestito al Lanerossi Vicenza, in Serie B per farsi le ossa, come si usava allora.; uno a Cesena e due a Salerno, in attesa di cominciare una carriera - quella di allenatore - che Di Bartolomei non iniziò mai.- con una squadra che contemplava Pruzzo e Nela, Conti e Falcao, Tancredi e Vierchowod - ma- centrocampista di fosforo dotato di un tiro formidabile (la sua specialità erano i calci di punizione) -E del capitano Di Bartolomei, si distingueva per una cifra esistenziale che raccontava - in ogni suo gesto - di serietà e di coscienza, di responsabilità e di passione sincera.Aveva unEra un timido che lì dentro, nel circo palla, sembrava sempre fuori posto. I silenzi che da calciatore ne hanno segnato la carriera ora, nel dopo calcio, sembravano svuotarsi di significato.Non parlatemi della forza della disperazione, dell'attimo di follia. Non ci credo». Il cantautore romanista. C'è una strofa che fa così: «Ricordati di me mio capitano/cancella la pistola dalla mano/». Da quel 1994 sono passati tanti anni.