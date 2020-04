nonostante investimenti anche importanti (vedi la sciagurata accoppiata Diego-Felipe Melo), i risultati erano i peggiori di sempre nel passare da Ciro Ferrara ad Alberto Zaccheroni: eliminazione in Champions ai gironi con l'uscita di scena umiliante di un 4-1 interno con il Bayern Monaco, squadra destinata all'Europa League e in piena crisi d'identità, fatturato di poco superiore ai 100 milioni di euro.- “La nostra famiglia è unita e rimane vicina alla squadra con tutto il suo impegno. Ho chiesto a mio cugino Andrea di prendersi questa responsabilità. È una garanzia per impegno personale e competenza: il club ne uscirà rafforzato. La Juve è molto importante per la mia famiglia e per me, c'è bisogno di una vicinanza costante”, con queste parole Elkann, da poco numero uno Fiat, ha annunciato il passaggio da Jean-Claude Blanc ad Andrea Agnelli. Poi un comunicato: “Andrea ha una reale esperienza nel mondo dello sport, ha lavorato in Juventus, Ferrari, con la Philip Morris per la parte sportiva. Oggi è molto impegnato nel golf con un progetto di rilancio del Royal Park I Roveri ed è Consigliere Federale. C'è un percorso che condividiamo procederemo insieme. Andrea lavorerà fianco a fianco con Blanc, che uscirà rafforzato da una presidenza familiare con cui instaurerà un legame molto stretto”.Una stagione per prendere le misure, commettere qualche errore, per poi iniziare a vincere e crescere senza più voltarsi indietro. Oggi la Juve è la squadra di Cristiano Ronaldo, degli 8 scudetti consecutivi, della Champions sfiorata a più riprese ma non ancora vinta, del fatturato da oltre 600 milioni.