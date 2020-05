Si ricomincia. Fervono i preparativi a Formello per la ripresa degli allenamenti. Come riporta il Messaggero, Claudio Lotito ieri era presente nel centro sportivo in prima persona: ha contraollato che fosse tutto ok, nei giorni scorsi il club manager Angelo Peruzzi si è occupato di controllare lo stato dei campi e dei macchinari. 3 nuovi studi medici sono stati allestiti, in modo che i calciatori possano sottoporsi ai test sierologici e ai tamponi. Ieri hanno lavorato Vavro, Leiva e Immobile nel centro sportivo, per un autorizzato trattamento terapeutico.



RIPRESA ALLENAMENTI LAZIO - Su Whatsapp la ripresa degli allenamenti è stata accolta dai giocatori come una liberazione. La Lazio non si è fatta mai intimorire, nonostante le frenate di Spadafora. Come la Roma, anche il club biancocelste vuole procedere in anticipo alle visite mediche: cominceranno oggi, massima privacy, dopo le visite si andrà dritti in campo, pronti ad allenarsi in solitudine, senza neppure un membro dello staff.