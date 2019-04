Il 23 aprile 1989 andava in onda per la prima volta negli Stati Uniti quella che sarebbe diventata una serie tv cult per tutti gli anni '90 e 2000. Le corse sulla spiagga di Malibù a Los Angeles dei bagnini, ma soprattutto delle bagnine strizzate nei famosi costumi rossi, hanno fatto di Baywatch un'autentica icona.



La Serie fu trasmessa in oltre 200 paesi e ha consacrato personaggi del calibro di Pamela Anderson, Carmen Electra, Gena Lee Nolin, Yasmine Bleeth ma anche, nei suoi successivi remake e adattamenti al cinema Izabel Goulart e Charlotte McKinney.



Tanti anche gli intrecci con il mondo del calcio dato che Pamela Andreson è la fidanzata del difensore ex-Milan e oggi al Marsiglia Adil Rami, che la bellissima Izabel Goulart è la compagna del portiere dell'Eintracht Francoforte ed ex-PSG Kevin Trapp, ma anche che sui nostri schermi personaggi come Carmen Electra sono apparsi in programmi come Quelli che il Calcio o nel film Vacanze di Natale 2000 dove è diventata celebre la battuta: "Soy una chica seria. Tengo once hermanos, undici fratelli!" "Insomma na squadra de calcio!" E voi? Che ricordo avete di Baywatch? Vi ricordate com'erano le bagnine allora e come sono oggi? Eccone qualcuna nella nostra gallery.