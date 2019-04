A poco più di tre anni dal fischio d’inizio della Coppa del Mondo non si è ancora deciso se ad iscriversi saranno 32 o 48 selezioni.



Quel che sembra pacifico è che senza un accordo tra FIFA e Qatar - nazione ospitante - la prossima kermesse mondiale proseguirà a 32 nazionali, mentre dal 2026 via libera alla fase finale allargata.



“Siamo al tavolo con la FIFA per discutere dell’impatto operativo - scrive ANSA riportando le dichiarazioni di Khalid Al-Naama, portavoce dell’organo qatariota - non è solo una questione di calendari ma anche di impatto sulla regione. Nei prossimi tre mesi lavoreremo insieme a questa proposta che potrebbe essere presentata al congresso della FIFA a giugno. In questo momento lavoriamo ad un mondiale a 32”.