La febbre da Superenalotto cresce ancora, come il suo montepremi. Nessuno ha infatti ancora centrato il "6" e nemmeno il "5+1", ora c'è grande attesa per l'estrazione numero 151 di sabato 17 dicembre: l'incredibile jackpot di Natale varrà la bellezza di 329,3 milioni di euro.



JACKPOT DA CHAMPIONS - Il Superenalotto è arrivato a compiere 25 anni e dal primo concorso ha distribuito in totale 124 jackpot, diventando un fenomeno popolare in tutta Italia: al primo posto dei montepremi più generosi troviamo Lodi, coi suoi 209 milioni vinti il 13 agosto del 2019, mai si era arrivati alla cifra attuale.



LA SQUADRA PER LA CHAMPIONS - Noi di Calciomercato.com abbiamo voluto fare un gioco: costruire con questa enorme cifra una squadra in grado di vincere la Champions. Ci saremo riusciti? Il modulo è il 4-2-3-1, la spesa finale 323 milioni di euro (6 li teniamo per l'ingaggio dell'allenatore)...



@AleDigio89