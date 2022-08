Quando si dice. All’ultimo secondo dei 5 minuti di recupero del secondo tempo, con un tocco di addome, di anca, più probabilmente di pancia,ha dato all’Inter. Più o meno alle otto e mezzo di sera i campioni d’Italia erano già in testa alla classifica, poco più di due ore dopo l’Inter li aveva agganciati. Gol di Romelu, il giocatore che dovrà restituire ai nerazzurri le reti per lo scudetto, e alla fine di Dumfries. In mezzo il pareggio di, centravanti gambiano del Lecce al debutto in A. Per arrivare a questo successo Inzaghi ha ribaltato tre volte la squadra, passando da un regista all’altro e da un modulo all’altro,. Già,, per il momento all’Inter può andare bene così, mao per arrivare allo scudetto.Sembrava che ci fosse davvero tanta differenza fra il Lecce e l’Inter, una appena tornata in A con il lavoro di Baroni e le idee di Corvino, l’altra candidata allo titolo. Ma non solo:; i pugliesi senza una mezza dozzina di titolari, i nerazzurri con la formazione titolare. E questa differenza si è materializzata dopo meno di due minuti con il gol di Lukaku.Il modo in cui l’Inter è arrivato al gol ha mostrato l’iniziale difficoltà fisica e in parte tattica del Lecce. Quando Skriniar ha toccato per Calhanoglu, il turco ha girato subito sulla sinistra, dove, dalla sua parte avrebbe dovuto difendere Strefezza, un attaccante, che infatti ha perso il tempo, così come sull’altro versante Di Francesco, un altro attaccante, ha perso la posizione su, il cui assist di testa si è trasformato in gol col tocco finale, sempre di testa, di Lukaku.Inzaghi aveva preferito Dimarco a Bastoni, così. Per una ventina di minuti, nonostante uno stadio strapieno (erano in 25.000) e caldissimo (e siamo nei giorni di Ferragosto...) spingesse forte la sua squadra. Ma il Lecce in quella fase di gara poteva opporre solo corsa, sofferenza e volontà. A Baroni mancava la coppia titolare della difesa, Dermaku-Tuia, e dopo venti minuti è dovuto uscire anche Celik, che non stava bene. Intorno alla mezz’ora, calato il ritmo dell’Inter, la partita si è un po’ equilibrata e, sventata da Handanovic.Rispetto alla scorsa stagione, nell’Inter c’era un solo nuovo giocatore, Romelu, dove aveva segnato anche il suo primo gol in Serie A. Il bis, come visto, è arrivato a inizio partita. Il resto della sua gara non è stato entusiasmante,è riuscito a controllarlo in modo efficace.A inizio ripresa è cominciata. Il Lecce si è scrollato di dosso la soggezione che aveva accusato nei confronti dell’Inter e ha cominciato ad attaccarla nella sua metà campo. Con coraggio, personalità, ma anche idee, forza e qualità. In quella fase è emersa la regìa di. Dopo 3 minuti è arrivato al pareggio prendendo in controtempo tutta la difesa interista. L’azione è partita con un anticipo di Blin su Lukaku, poi di volata Gonzalez,(De Vrij troppo staccato),(in anticipo su Skriniar) tocco di esterno,Inzaghi ha tolto subito(un’ora di gioco) e Brozovic (che non stava bene), ha messo dentro Mkhitaryan per alzare la qualità (Calhanoglu è passato al centro) e Bastoni, così da avanzare Dimarco come esterno sinistro al posto di Gosens.Il Lecce non ha smesso di attaccare, anzi. Una punizione micidiale diè stata respinta con un gran balzo da Handanovic. Baroni ha tolto Ceesay, stremato, per far entrare Colombo e pochi minuti dopo Inzaghi ha aumentato il numero, il peso e i centimetri dell’attacco con Dzeko al posto di Calhanoglu e Dumfries per Darmian. Modulo: 3-4-1-2, con Lautaro Martinez alle spalle delle due punte e Mkhitaryan a impostare, terzo regista della serata interista.Dumfries si è impossessato della fascia destra e con un colpo di testa ha centrato il palo. Fioccavano i cross e le uscite alte di Falcone diventavano fondamentali. La controrisposta di Baroni a Inzaghi è stato un triplo cambio: Listovski, Helgason e Banda al posto di Di Francesco, Bistrovic e Gonzalez.. In due momenti diversi è stato però decisivo Falcone con le prodezze su colpo di testa di De Vrij e su botta di Lautaro Martinez. Niente di paragonabile, però, rispetto al miracolo successivo su Lukaku.A 3' dalla fine Inzaghi ha fatto l’ultimo cambio,, quarta punta per i nerazzurri e terzo modulo nerazzurro, ora. E’ stata laquando, per acciuffare il risultato, rovesciava in campo tutti i suoi attaccanti. Sull’ultimo corner della serata battuto da Barella,: 2’ p.t. Lukaku (I), 3’ s.t Ceesay (L), 90' + 5' s.t. Dumfries (I): 2’ p.t. Darmian (I), 3’ s.t. Di Francesco (L)(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin (21’ p.t. Blin), Gallo; Bistrovic (29’ s.t. Listkwowski), Hjulmand, Gonzalez (29’ s.t Helgason); Strefezza, Ceesay (18’ s.t. Colombo), Di Francesco (29’ s.t. Banda). All. Baroni(3-5-2): Handanovic; Skriniar (42’ s.t. Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (22’ s.t. Dumfries), Barella, Brozovic (12’ s.t. Mkhitaryan, Calhanoglu (22’ s.t. Dzeko), Gosens (12’ s.t. Bastoni); Lukaku, Martinez. All. Inzaghi: Prontera di Bologna: 31’ p.t. Baschirotto (L), 10’ s.t. Brozovic (I), 17’ s.t. Darmian (I), 37’ s.t. Blin (L), 42’ s.t. Colombo