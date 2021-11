Alcune irregolarità rilevate nella cessione del Foggia sono costate 4 punti di penalizzazione in classifica al club. La società ha preannunciato ricorso, attraverso una conferenza stampa odierna alla quale ha preso parte anche il legale del club, l'avvocato Edoardo Chiacchio. Queste le sue parole, riprese da foggiacalciomania.com: "Bisogna fare chiarezza, anche perché ho già difeso il Foggia e sono legato alla piazza. Il 27 aprile c’è stato un comunicato che ha inasprito una norma, ma che non è stato recepito da tutte le società: non a caso il deferimento è arrivato per tutti i club che hanno cambiato proprietà. Bastava un sollecito o una diffida, le sentenze si rispettano ma questa sanzione è eccessiva. L’atto è stato stipulato il 22 giugno e in quel momento l’interesse primario era iscrivere una squadra al campionato entro il 28 giugno. Ci difenderemo ovunque, gli inadempimenti del Foggia sono solo di carattere formale. Sono fortemente motivato e le nostre motivazioni meriteranno di essere accolte“.