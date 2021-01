Grandi movimenti nel mondo dell’editoria digitale, il gruppo fondato da Arnoldo Mondadori mette le mani su Banzai ovvero sulla divisione vertical content del Gruppo Banzai, una S.r.l comprendente siti come PianetaDonna, Giallo Zafferano, Studenti.it e Mypersonaltrainer. I termini dell’operazione, si legge in un comunicato ufficiale, attribuiscono a Banzai Media Holding un valore pari a 45 milioni di euro, suddiviso in una componente fissa di 41 milioni di euro e un earn-out di 4 milioni di euro, i dati ufficiali vedono un corrispettivo da pagare, al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni di euro, pari a 24,6 milioni di euro.



Questa importante acquisizione porterà a Mondadori oltre 8,9 milioni di utenti unici già attivi negli altri siti, consentendole di spiccare ulteriormente il volo nel mondo dell’editoria digitale. Significative le parole dell’amministratore delegato Ernesto Mauri: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo nel piano di sviluppo di Mondadori dopo l'operazione Rizzoli Libri” o ancora: "Oggi abbiamo concluso un'operazione che ci darà un deciso impulso nel digitale, indispensabile per far evolvere i nostri magazine."



Questa importante acquisizione giova ad entrambe le parti, consentendo al gruppo Mondadori di consolidare il proprio ruolo nel digitale rendendosi quasi irraggiungibile, e al gruppo Banzai di investire in sull’e-commerce, un settore particolarmente caro all’amministratore delegato Pietro Scott Jovane che punta ora "a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership di Banzai, protagonista assoluto nel mercato domestico grazie ad ePRICE, leader assoluto nel mercato online dei grandi elettrodomestici".