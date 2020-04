Tutto tace. Nella cittadella dello sport bianconera, tra la sede con training center alla Continassa e l'Allianz Stadium, regna ovviamente sovrano il silenzio. Non ci sono sviluppi concreti di nessun tipo, il centro di allenamento attende giocatori che almeno fino al 18 maggio (salvo controsviluppi) non potranno arrivare: anzi, la lista dei bianconeri lontani da Torino torna ad allungarsi ,con Matthjis de Ligt, sono di nuove in nove. E all'interno dello stadio il modesto viavai è quello di addetti alla manutenzione e lavoratori ordinari, con quel pizzico di disagio ambientale da parziale abbandono che non fa sconti nemmeno nei pressi dello Stadium come in tutto il resto della città di Torino.



Questa la situazione a 50 giorni dall'ultima partita (Juve-Inter, 8 marzo) e poco meno dall'ultimo allenamento (11 marzo).