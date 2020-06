Il 12 giugno del 1929 a Francoforte nasceva Anna Frank.se il nazismo non l’avesse uccisa nell’inverno nel 1945.Nacque e crebbe in una comunità mista, insieme a bambini di fedi e credenze diverse,. Ma la gioia della sua adolescenza venne presto spezzata dall’ascesa al potere di. Dopo l’arrivo del nazismo in Germania, lei e la sua famiglia si rifugiarono ad. Anche se ormai non era più cittadina di nulla sulla carta, nel cuore si sentiva olandese. E mentre suo padre Otto rimaneva positivo e convinto di un futuro migliore,Con lo scoppiò della Seconda guerra mondiale qualsiasi speranza lasciò spazio alla paura.E mentre provvedimenti e leggi toglievano a tutti gli ebrei qualsiasi diritto, Anna raccontava riga dopo riga la storia di quel tempo, attraverso la stesura del suo diario.Da quel giorno del 1942 la famiglia Frank iniziò a vivere nella clandestinità, senza alcuna possibilità di fuga dal paese che fino ad allora li aveva accolti. Rimasero nascosti per due lunghi anni e Anna Frank intanto leggeva e scriveva: scopriva il mondo, restando ferma.Iniziarono a partire le prime persone verso il campo di concentramento di Auschwitz.Alcune pagine del diario di Anna andarono perdute, erano pezzi di storia che sparivano.Il 2 settembre la famiglia Frank venne messa in lista per il trasporto verso Auschwitz. Partirono il giorno successivo.Sappiamo con certezza che nessuno meritava e merita ancora di morire per le stesse cause che hanno ucciso Anna Frank e tantissimi altri insieme a lei.