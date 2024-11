Chi sono gli Under 20 con più minuti nei 5 campionati principali in Europa: la top ten

Getty Images

In ogni campionato ci sono talenti da coltivare. Aspettare. Lanciare al momento giusto e gestirli senza bruciarli, perché alcuni di loro sono dei predestinati. Quando si parla di giovani l'occhio è sempre proiettato al futuro: "Dove può arrivare?". Intanto stanno lì, giocano e alcuni sono anche protagonisti.- Qualche spoiler sulle posizioni appena sotto la top ten, dove ci sono tanti giocatori della Serie A: tra quelli con più minuti troviamodel Bologna che con 3 gol è anche uno di quelli che ha segnato di più; c'è il centrale della Fiorentina, fresco di rinnovo e una delle sorprese di questi primi mesi di campionato. Un altro difensore italiano fuori dalla top ten degli Under 20 con più minuti èdel Verona, di poco sotto. All'estero non hanno giocato abbastanza minuti per rientrare in questa classifica(Psg),(Manchester City) e(Manchester United).