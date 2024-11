Inter, Correa titolare col Verona? Cosa cambia per il mercato di gennaio

Getty Images

Adesso o mai più. Sì, più o meno.: finora l'argentino non ha trovato molto spazio nell'attacco dell'Inter, solo tre spezzoni di partite giocate e quella contro i gialloblù potrebbe essere il debutto stagionale del Tucu in nerazzurro. Già in estate la dirigenza aveva provato a trovargli una sistemazione dopo il ritorno dal Marsiglia per fine prestito, ma nell'ultima sessione di mercato non si è aperta nessuna pista concreta così il giocatore è rimasto da quinta punta. Risultato? Appena 38 minuti giocati tra Monza, Udinese e Roma; l'ultima volta che è sceso in campo è stato un mese fa all'Olimpico contro i giallorossi.

- Per questo, al di là della partita col Verona, Correa ha iniziato a guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio. L'Inter non ha richieste particolari per farlo partire: con il contratto in scadenza a giugno prossimo,. Tra le piste da seguire c'è quella di un ritorno all'Argentina, con l'allenatore del River Plate Marcelo Gallardo che si sarebbe già mosso in prima persona per contattare il Tucu. L'altra ipotesi è il Galatasaray, con il quale c'è già stato qualche contatto preliminare in estate: i turchi cerano una punta per la seconda parte di stagione dopo l'infortunio di Icardi che ha finito la stagione a causa di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

- Il futuro di Correa potrebbe incrociarsi con quello di Arnautovic, in campo e sul mercato: per la gara del Bentegodi l'attaccante austriaco prova a insidiare l'ex Lazio per un posto vicino a Thuram (Lautaro dovrebbe rimanere a riposo in vista della sfida di Champions con il Lipsia martedì 26 novembre);. Se non va via il primo, proveranno con l'altro. Il motivo è legato alla volontà di Inzaghi di sfoltire l'attacco, perché con Lautaro, Thuram, Taremi e uno tra Correa e Arnautovic si sente abbastanza coperto e non sente il bisogno di averli entrambi. Così quella con il Verona per Correa può rappresentare la vetrina giusta per mettersi in mostra, sfruttare l'occasione e dimostrare le sue qualità per convincere i club che stanno pensando a lui.