Altro giorno, altro sorriso italiano da Gwangju. A 14 anni e mezzo Benedetta Pilato conquista la medaglia d'argento nei 50 rana, chiudendo dietro all'americana King.



TALENTO - 14 anni ma la tranquillità di chi scende in vasca da una vita. Idee chiare fin da piccola, la sua vita gira intorno al nuoto da quando ha 2 anni. La maturità di una donna, l'emozione di una ragazzina: "Sono contentissima, non ci credo ancora. Quando ho toccato ho visto la luce sul blocco e ho iniziato a urlare. Mi stavo sentendo male, anche la King mi ha chiesto se stessi bene".



MEGLIO DELLA PELLEGRINI - La Pilato meglio della Pellegrini. Tutto vero: Benedetta, infatti, è l'italiana più giovane a debuttare in un Mondiale. Lavorare nel presente per scrivere il futuro.



PALTRINIERI - Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nei 1500 stile libero, chiudendo dietro al tedesco Florian Wellbrock e all'ucraino Mykhailo Romanchuk.



