E’ stato un 2019 perfetto per Gabigol. Coppa Libertadores vinta da protagonista, 43 reti complessive in un crescendo continuo. Ciliegina sulla torta la conquista del Pallone d’Oro Sudamericano, assegnato ogni anno da El Pais, giunto ormai alla 34esima edizione. 168 preferenze su 372, una vittoria schiacciante per l’attaccante, che ha preceduto i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Capocannoniere della Libertadores (9 gol) e del campionato brasiliano (altre 25 reti), il brasiliano succede a Gonzalo Martinez, premiato nel 2018.



PRESTITO SCADUTO - Oggi, intanto, scade ufficialmente il prestito al Flamengo. Da domani Gabigol tornerà ad essere un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. Formalmente almeno. Non sarà facile infatti rivederlo a Milano. L’Inter non ha dubbi, non ne ha mai realmente avuti: il classe ’96 ha avuto la sua chances in nerazzurro, ora le porte sono chiuse. Con il Flamengo c’è una bozza di accordo, seppur le cifre definitive devono ancora essere approvate da entrambi i club. Offerte scritte ancora devono arrivare, ma si parla comunque di un possibile affare tra i 20 e 25 milioni di euro.



SPERANZA EUROPEA - Il freno è imposto dallo stesso Gabigol, che tentenna e continua ad aspettare una proposta dall’Europa. Dopo gli sforzi di fine 2019 ora l’attaccante ha diversi giorni di riposo, e andrà in vacanza. Il Flamengo spinge, l’Inter si augura arrivino offerte economicamente più ricche, ma intanto aspetta la decisione dell’attaccante. La speranza dei nerazzurri è che, proprio in questo periodo, si prenda una strada in modo definitivo, che accontenti così tutti.