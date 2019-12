Per Gabigol è il momento di lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta nella finale del Mondiale per Club. Nei giorni scorsi, tramite i social, il brasiliano ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’incredibile stagione (col suo Flamengo ha vinto la Libertadores): “Che anno speciale. Tanto orgoglioso di questa squadra e questo tifo immenso. Grazie Signore per quest'anno che sarà segnato nei nostri cuori! Una volta del Flamengo, Flamengo fino alla morte!”, il messaggio di Gabigol. È centrale l’ultima frase, lo slogan del club, che in Brasile ha fatto subito ben sperare i tanti tifosi carioca che vorrebbero la sua permanenza a Rio anche per la prossima stagione. In realtà, Gabigol si è preso del tempo per riflettere. Quella che deve fare è una scolta di vita, oltre che sportiva.







LA SITUAZIONE - Il Flamengo ha già avviato da tempo i dialoghi con l’Inter per acquistarlo a titolo definitivo, ma lui sta pensando anche all’idea di tornare in Europa per rigiocarsi le sue carte. Sarebbe un colpo di scena per tutto il popolo sudamericano, sempre più convinto della permanenza di Gabigol al Flamengo. Ma andiamo con ordine. La richiesta dell’Inter per Gabigol - dopo la super stagione col club carioca - è arrivata a circa 30 milioni di euro. Il Flamengo però lo valuta meno, circa 20 milioni. I dialoghi tra le parti sono costanti, Gabriel Barbosa dà priorità al Flamengo ma non esclude un ritorno in Europa. Di certo non tornerà all’Inter, dove Marotta e Conte sono stati chiarissimi; ma Gabigol vuole capire fino a che punto club di Liga e Bundesliga sono pronti a spingersi per lui. Ci sono stati dei sondaggi al momento, nulla più. Certamente l’Inter spera di cederlo in Europa, senza dover cedere alle cifre al ribasso del Flamengo. Ora che il Mondiale per Club è finito, per Gabigol è il momento di decidere. Tra il club carioca e - a sorpresa - un possibile ritorno in Europa. Ma sicuramente non in nerazzurro, dove considera finito il suo capitolo.