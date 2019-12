L'Inter è alla ricerca di un vice Lukaku. E due sono i nomi, per gennaio, sul taccuino della coppia Marotta-Ausilio: Fernando Llorente e Olivier Giroud. Lo spagnolo del Napoli, arrivato in estate dal Tottenham, col passaggio al 4-3-3 e il rientro di Milik rischia di uscire dai radar di Gattuso, che invece vorrebbe un esterno in più. Per questo c'è l'idea di uno scambio tra le parti, con l'ex Juve in nerazzurro e Matteo Politano in azzurro.



Se si aspettano aggiornamenti in questo senso, con Inter e Napoli che stanno parlando di uno scambio di prestiti e stanno cercando di capire quella che è la posizione e la volontà dei giocatori, bisogna fare anche i conti con la situazione Giroud. L'attaccante lascerà il Chelsea a gennaio, piace a Conte e può essere un'altra soluzione low cost per i nerazzurri. Sul centravanti dei Blues, però, ci sono anche i club francesi. Queste, infatti, le parole dell'ex Arsenal a Dauphine Libere: "​Per il momento sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima dell’apertura del mercato. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e prenderemo la miglior decisione per me. Un ritorno in Francia è una delle possibili soluzioni". Llorente o Giroud, l'Inter lavora per il ruolo di vice Lukaku.