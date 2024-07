Milan, i dettagli dell'offerta a Theo Hernandez

Redazione Calciomercato

La sicurezza è tutta nelle dichiarazioni di Giorgio Furlani a Bloomberg Tv: MikeIn una fase del mercato dove il club rossonero sta incontrando delle difficoltà a chiudere le trattativa sul mercato in entrata arriva una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri a lungo preoccupati sopratutto per la situazione del terzino francese.- Dopo aver dialogato nelle ultime settimane per capire le reciproche intenzioni ora si avvicina il momento della verità. Al rientro dalla tournée in America Giorgio Furlani avrà un confronto diretto con gli agenti di Theo Hernández.per convincere il forte terzino francese a mettere la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Una proposta non troppo lontana rispetto alla richiesta da circa 8 milioni di euro. Da Casa Milan filtra un cauto ottimismo di arrivare a dama.

. L’ex Real Madrid è uno che vuole vincere sempre e la delusione ti porta anche a fare delle valutazioni su un ciclo in rossonero iniziato nell’estate del 2019. Il Milan per Hernández è un qualcosa di grande che non può essere essere ridimensionato a una mera questione di soldi. Vuole vederci chiaro anche sul progetto e su come la società intende rinforzare la squadra. Il primo colpo Morata è stato sicuramente apprezzato tanto che i due hanno trascorso anche delle ore di vacanza insieme in Sardegna, ora servono gli altri.