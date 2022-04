Pochi minuti prima che il Milan iniziasse la sua gara contro il Genoa,. Dopo il 2-0 contro il Verona, il 3-1 a La Spezia, ora. Nessun dubbio sui meriti di questa vittoria. Dopo mezz’ora di sonnolenza, il lampo di, al primo gol in campionato, ha cambiato il corso della partita che Spezia e Inter stavano giocando a un ritmo modesto, senza spunti, senza fantasia, con un lento giro-palla della squadra di Inzaghi e un’attenta difesa di quella di Thiago Motta., sono arrivate le occasioni (di netta maggioranza interista) e i gol. Decisivi per la nuova capolista i cambi di Inzaghi: gol e assist di Lautaro, gol di Sanchez.Con i due mediani, Maggiore e Kiwior, che marcavano le due mezze ali avversarie, Calhanoglu e Barella,senza avere nessuna intenzione di aumentare la velocità della partita, anzi. Semmai toccava ai nerazzurri cercare un’alternativa alle conclusioni dalla distanza diche prima dell’1-0 ci ha provato tre volte senza fortuna. L’Inter aveva un atteggiamento circospetto, attaccava però senza scoprirsi, non voleva noie anche perché(controlli sbagliati o passaggi ritardati) potevano creare le premesse di un guaio in difesa.Il terzo interista da marcare era, giocatore per il qualealle spalle di Manaj. Doveva controllarlo all’inizio della manovra, ma l’ucraino probabilmente aveva altri (drammatici) pensieri in testa, era fuori partita e al momento decisivo(colpo di testa in posizione regolare di qualche centimetro) di D’Ambrosio e di. D’Ambrosio era il giocatore-sorpresa di Inzaghi, i suoi inserimenti a fari spenti hanno prodotto i risultati voluti dal tecnico. Sotto di un gol lo Spezia non si è alzato, ha perso Reca per infortunio (è entrato Salva Ferrer) ed è rimasto a controllare la manovra dei nerazzurri.prima della fine del primo tempo.Insoddisfatto di Kovalenko, il suo allenatore lo ha sostituito a inizio ripresa col talentuoso Agudelo. Ci sono state più occasioni, su tutt’e due i fronti, nei primi 10' del secondo tempo che in tutto il primo., ha puntato la porta di Handanovic e all’ultimo istante Skriniar gli ha deviato lo scavetto in angolo. Poi ancora Spezia (colpo di testa difuori di poco), quindi Inter (Perisic ha ciabattato davanti alla porta di Provedel dopo un cross di Calhanoglu) e infine in piena area sinistro di Barella fuori anche questo.Dopo un’ora di partitaIl brasiliano ha messo Nzola al posto di Manaj e Verde (altra tecnica in campo, ma inutilizzata) per Simone Bastoni; l’interista ha sostituito la coppia(protagonista di un’ora non certo memorabile) con, che invece risulterà decisiva. Maresca si è accorto presto che Nzola era in campo con un orecchino e gli ha ordinato giustamente di toglierlo. L’attaccante angolano è uscito, non riusciva a levarselo, uno dei massaggiatori ha cercato di aiutarlo nella complicatissima operazione,. Ma Nzola non poteva pensarci prima di mettersi in panchina?Trovando più spazio, l’Inter si è fatta più pericolosa e al 28' ha creduto di aver chiuso i conti con un’azione molto bella e un gol dello stesso livello. Cambio campo di Sanchez da destra a sinistra per Perisic, cross preciso, tocco al volo di esterno diLo Spezia a quel punto si è quasi fermato e l’Inter ha continuato ad attaccare. Sono usciti Dumfries e Calhanoglu per far entrare Darmian e Vidal, erano cambi in vista del derby di Coppa Italia. Il cambio a 10' dalla fine di Alessandro Bastoni con De Vrij era invece dovuto a un acciacco muscolare dell’ex atalantino.Quando la partita sembrava spenta, un giocatore nato in casa e simbolo dello Spezia, Giulio, ha pensato di riaprirla con unfinito anche questo all’incrocio. Alla fine mancavano 7 minuti, recupero compreso, e quella rete ha spinto tutto lo Spezia in avanti, così dietro si sono aperte delle voragini dove l’Inter ha trovato il suo terzo gol al terzo minuto di recupero:Spezia-Inter 1-3 (primo tempo 0-1)Marcatore: 31’ Brozovic (I), 27’ st Lautaro Martinez (I), 43’ st Maggiore (S), 49’ st Sanchez (I)Assist: 31’ D’Ambrosio (I), 27’ st Perisic (I), 43’ st Salva Ferrer (S), 49’ st Lautaro MartinezSpezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (37’ Salva Ferrer), Maggiore, Kiwior, Bastoni S. (14’ st Verde), Kovalenko (1’ st Agudelo), Gyasi, Manaj (14’ Nzola; 25’ st Antiste). All. Motta.Internazionale (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni A. 837’ ST De Vrij), Dumfries (30’ st Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (30’ st Vidal), Perisic, Correa (14’ st Sanchez), Dzeko (14’st Lautaro).Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.Ammoniti: 10’ Bastoni S. (S), 41’ st Motta (S)