La cucina di Manchester? "Orribile. Qui tutto è congelato". Una frase che per Sara Arfaoui, ex "Professoressa" del programma di Rai 1 L'Eredità e oggi moglie del centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, è costata una grandissima bufera social.



In una stories su Instagram, rispondendo a domanda diretta, Sara ha confermato che "Mi dispiace essere onesta, ma nessuno. Sono stanca di non trovare un buon ristorante, il cibo è orribile ovunque. Non riesco a trovare un vero ristorante italiano o un buon sushi o anche solo cibo fresco...è tutto surgelato. I ristoranti qui si concentrano sul fare soldi con le bevande, sono tutti locali notturni, non puntano sul cibo di qualità".



Pronta la risposta di molti dei ristoratori che evidenziano come le "falsità" raccontate dalla signora Gundogan arrechino danno a un settore già provato negli anni di pandemia. Fra questi il più piccato è stato lo chef televisivo Gary Usher che ha sottolineato come: "Buon gusto e classe non sono certo sinonimi delle mogli dei calciatori e delle loro sale tv con i cuscini leopardati".



