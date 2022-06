La leggerezza commessa in occasione del pareggio della Germania non consente a Bastoni di raggiungere la sufficienza in pagella. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport.



“Personalità che a volte fa rima con superficialità. Un paio di palloni persi e un po’ di leggerezza nell’azione che porta al pari. All’Italia serve il Bastoni dell’Inter”.