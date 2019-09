Quello che si è visto in questa prima parte di campionato è un Torino camaleontico, capace di cambiare spesso modulo, soprattutto a partita in corso: non è un caso che in queste prime cinque partite la formazione granata si sia vista in campo in ben cinque moduli differenti



Dal 3-4-1-2 con cui ha esordito in campionato contro il Sassuolo al 4-4-2 visto nel secondo tempo della partita contro il Milan. In mezzo il Torino ha giocato anche con il 3-5-2, il 3-4-2-1 e il 4-3-1-2. E non è finita: non appena Falque e Verdi saranno al top della condizione, Mazzarri è pronto a varare anche il 3-4-3.