Roma in delirio per l'arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa: una gelateria della Capitale ha voluto omaggiare il tecnico portoghese, prossimo tecnico dei giallorossi, che ha risposto via social



L'OMAGGIO - Una gelateria artigianale in zona Torre Angela ha voluto omaggiare il portoghese dedicandogli due gusti: lo "Special One", che unisce la freschezza degli agrumi alla dolcezza del cioccolato bianco e lo "Zero Zuccheri, con riferimento ai noti "Zero Tituli" di qualche anno fa. Il commento di Mou: "Mi piacerebbero i gusti mango (colore giallo) e fragola (rosso), si può fare?".