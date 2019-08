Non è stata una bella giornata per Paulo Dybala. Inizio quasi grottesco, con quell’arrivo al J Medical senza la consueta accoglienza protetta del servizio di sicurezza bianconero. Che poi in realtà è stato anche il momento migliore, dal momento che i tifosi gli hanno confermato affetto e voglia di continuare a vederlo in bianconero. Non condivisa dalla dirigenza bianconera, però. Questo ormai Dybala lo sa da giorni, nel pomeriggio non è nemmeno arrivato il confronto atteso e sperato con Maurizio Sarri: un rapido scambio di parole durante l’allenamento è niente più. Tanto la Joya conosce la versione che avrebbe dovuto ascoltare: la società ha deciso di venderlo e tatticamente non è più previsto nel tridente della Juve. Con la sensazione che il secondo messaggio sia la conseguenza del primo, non la causa. La partita intanto si sta giocando a Londra.









NON È FINITA - La linea dello United, anche mediaticamente, è chiara: la pazienza è finita. Ma stando a quanto trapela dall’entourage del giocatore, la trattativa non è ancora saltata. Anzi. L’accordo tra Juve e United c’è, Lukaku e Manduzkic hanno detto sì, anche l’ingaggio non di Dybala non è più un problema. Resta però il nodo delle commissioni, definizione semplicistica, chiesto da Jorge Antun a nome di Dybala e di tutta la famiglia: 15 milioni, non un euro di meno. Che lo United non ha intenzione di pagare. Una patata bollente che resta nelle mani già bruciacchiate di Fabio Paratici, che appare sempre più pessimista riguardo l’esito dell’intera operazione. Ha trascorso il lunedì a Manchester, ma per chiudere l’altro scambio, quello tra Cancelo e Danilo (più 28 milioni). Solo dopo l’arrivo a Londra riprenderà il tavolo a tre con Antun e gli emissari dello United, a questo punto il clan Dybala attende una chiamata nella notte o di prima mattina per tornare a capire se poter arrivare a una cessione per tempo. Mentre il Psg osserva attento: Leonardo ha già contattato Dybala, se la situazione con lo United dovesse sbloccassi potrebbe accelerare il suo affondo. Può succedere di tutto insomma, gli stracci sono già volati, le lacrime sono state già versate. A questo punto è davvero solo una questione di soldi, non potrebbe più essere diversamente.