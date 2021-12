Intervenuto a Sport 1, il famoso agente Mino Raiola ha fatto il punto sul futuro di alcuni suoi assistiti: "Per Pogba ci sono molte offerte e anche una proposta di rinnovo da parte del Manchester United; vedremo cosa sarà meglio per il ragazzo - ha detto il procuratore a Sport 1 - Dal Bayern non abbiamo ricevuto nulla, ma forse ne arriverà una domani. E' l'unico club che potrebbe permetterselo, sapremo qualcosa di più tra un paio di mesi".



DE LIGT - "Era quasi fatta con il Bayern Monaco, c'erano stati colloqui positivi. Peccato che alla fine l'operazione non sia andata a buon fine".



HAALAND - Raiola ha parlato anche del possibile addio di Erling Haaland al Dortmund, dopo aver seguito da intermediario l'operazione che l'ha portato dal Salisburgo al Borussia: "Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City, sono questi i top club dove può andare il ragazzo. Quando? C'è una grande possibilità che vada via quest'estate, altrimenti la prossima".