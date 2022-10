Roksana Malinovskyi, moglie di Ruslan, torna a far parlare di sé per una storia Instagram in cui risponde alle domande di alcuni tifosi sulle condizioni del marito, poco impiegato da Gasperini nell'Atalanta: "Ragazzi, al momento mio marito è nella sua forma fisica migliore e la sua percentuale di grasso corporeo è una delle più basse della squadra. Segue la dieta del nuovo nutrizionista e i suoi consigli. Però posso dire che a casa si mangia sempre bene. Non usiamo burro e grassi vari, oltre che dolcificanti, pane... ma a volte pecchiamo con la brioche al mattino. La domanda sul perché non gioca non è per me, si sente benissimo dura gli allenamenti. Ricordo i tempi belli quando giocava novanta minuti due volte la settimana".