La notizia, apparsa giovedì scorso su tutti i quotidiani, è passata quasi inosservata perché in questo periodo i tifosi hanno altri pensieri per la testa.. Questo è l’inquietante scenario prospettato dalle dichiarazioni della presidente della commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, Francesca Maria Paola Furst.. Un delitto, appunto, per tanti motivi. Prima di tutto perché San Siro non è uno stadio come tanti altri, tanto è vero che è stato definito “la Scala del calcio”, in cui hanno giocato campioni di tutto il mondo e si sono disputate finali coppa dei Campioni/Champions League oltre a gare dei Mondiali, per non parlare delle imprese di Inter e Milan. San Siro, quindi, è un simbolo non soltanto del calcio, ma dell’intera città e dell’Italia, conosciuto anche da chi non vi è mai entrato.. A Londra il vecchio e glorioso Highbury, che conteneva 38.419 persone, è stato sostituito dal nuovo Emirates che ne contiene 60.260. Sempre a Londra il, che giocava davanti ai 36.284 spettatori di White Hart Lane, ora gioca davanti ai 62.062 dell’Hotspur Stadium. In Germania ilè passato dall’Olympia Park con 69.000 posti all’Allianz Arena con 75.000. E l’ultimo nato in ordine di tempo, il Wanda Metropolitano dell’, può ospitare 67.000 persone, a differenza delle 54.000 del vecchio Vicente Calderon. Tutti, quindi, hanno cambiato in meglio offrendo più comodità e più posti ai rispettivi tifosi.. Basta ricordare che all’inizio di questo campionato interrotto nei primi due incontri contro squadre neopromosse per Inter-Lecce c’erano 64.188 paganti, mentre per Milan-Brescia ce n’erano 56.691., visto che nell’ultimo derby senza scudetto in palio i paganti sono stati 75.817, mentre per l’ultima semifinale d’andata di coppa Italia Milan-Juventus i paganti sono stati 72.738. Se proprio si vuole uno stadio nuovo, quindi, si faccia come a Londra dove è stato ricostruito “Wembley”, con lo stesso nome, al fianco del vecchio, passando da 82.000 a 90.000 posti a sedere. Oppure si faccia come a Madrid, dove nessuno ha mai pensato di abbattere il mitico “Bernabeu”, costruito nel 1947, che grazie a una serie di lavori in corso anche in questa stagione, continua a crescere con servizi più moderni.