L'ex portiere del Milan Christian Abbiati, oggi ospite di SkySport, ha parlato così del 18° Scudetto del Milan, a nove anni di distanza: "Abbiamo sofferto dopo il Triplete dell'Inter, avevamo tantissima voglia di riscatto e ce l'abbiamo fatta vincere. La parata su Ranocchia? Era un derby quindi la ricordo benissimo".



Ibrahimovic-Onyewu: "Ad un certo punto tutti mi chiamavano, ho visto che erano loro due e ho risposto che stavo bene lì, bello tranquillo".



Il futuro di Donnarumma: "Donnarumma non si discute, ha un talento immenso e grandi margini di miglioramento con tutta una carriera davanti. È uno dei cinque migliori portiere al mondo in questo momento, è una garanzia. Se dovesse partire... speriamo che vendendolo il Milan acquisti due o tre campioni per migliorare la rosa".



L'arrivo di Cassano: "Non ne ricordo di cassanate, c'era qualche dubbio quando è arrivato ma il suo talento era immenso, uno spettacolo. Era difficile rubargli palla, aveva tutto, al Milan si è messo a disposizione, non ricordo particolari eccessi".