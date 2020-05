Intervistato da Romanews il centrocampista dell'Empoli, in prestito dal Sassuolo ed ex-Roma,ha parlato del suo futuro."Un po’ come tutti. L’unica cosa che è cambiata per noi è che possiamo andare a fare attività all’esterno. Manca la quotidianità, il rapporto con i compagni e anche la partitella. Speriamo che potremo riprendere presto"."Rispetto ad Ascoli sono arrivato con un anno di esperienza in più. Il salto rispetto alla Primavera è grande, riesci a capire meglio i meccanismi e ad acquisire più malizia. Sono contento per questa stagione, sono dispiaciuto che si sia interrotto il campionato perché la squadra si stava riprendendo. Lo stop è arrivato quando proprio non ci voleva. Se ripartiremo però sarà ancora più bello"."Anni fantastici, a Trigoria mi sono trovato bene sempre con tutti. Tre anni in cui sono cresciuto tantissimo sotto l’aspetto umano e calcistico perché Roma ti forma. Stare a contatto con i giocatori della prima squadra ti aiuta a crescere. Sono stati anni che custodisco nel cuore con gelosia"."Se in primavera pensi di essere bravino, allenandoti con giocatori così ti fa capire che devi migliorare ancora tanto. Non sapevi a chi ‘rubare’, tra Nainggolan, Strootman e De Rossi. Ma con loro capisci quanto devi migliorare"."Le ultime due partite ci speravo, capisco che però quella stagione non era andata benissimo. Non è facile in quel momento affidarsi ad un giovane. Una volta salvati però un po’ ci speravo"."In Nazionale giochiamo nello stesso ruolo. Nicolò è un bravo ragazzo e un giocatore fortissimo, non riusciamo mai ad organizzarci per giocare a Fifa insieme, ma ci riusciremo"."Se ne è parlato, mi piacerebbe tantissimo. Ma per ora sono voci, bisognerà capire prima se si riparte. Se dovesse essere sarei molto contento"."Io ho delle caratteristiche da mezz’ala in un centrocampo a tre. Nel ruolo di Pellegrini in nazionale mi sono trovato bene, ma per esprimermi al meglio preferisco giocare più dietro e avere più spazi".