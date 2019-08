Tra poco meno di una settimana sarà di nuovo Serie A. Il nuovo campionato è un’incognita ma l’entusiasmo è già evidente per alcuni club molto più di altri. A guidare la classifica degli abbonati è l’Inter e questa non è una novità: la compagine di Conte, e il suo carisma in prima persona, hanno riacceso l’entusiasmo in cassa nero azzurra. 40 mila tessere sottoscritte, un sold out che dimostra che anche i tifosi credono in questo nuovo progetto a prescindere. Stranamente la nuova Juventus di Sarri non si trova neanche al secondo posto occupato in questo momento dal Milan a quota 30.000.



I bianconeri invece hanno sottoscritto 27 mila abbonamenti, leggermente in calo rispetto allo scorso anno anche se c’è da ricordare che l’Allianz Stadium non ha di certo la capienza di San Siro ma numeri alla mano la Juventus occupa il terzo gradino del podio. Subito dopo le capitoline: Roma a quota 18.000 e Lazio subito dietro a 17.000.



Il dato più sconvolgente però è quello che riguarda il Napoli. La società di De Laurentiis ha quest’anno rivoluzionato la campagna abbonamenti abbassando notevolmente i prezzi preferendo un San Paolo pieno anche a prezzi inferiori. Con un impianto rinnovato e i prezzi più bassi ci si aspettava una partenza con il botto che invece non c’è stata. Gli azzurri in questo momento sono terzultimi in classifica doppiati anche dalle neo promosse Lecce e Brescia che in questi giorni stanno registrando numeri da record.



A cosa è dovuto il poco entusiasmo? Nonostante gli acquisti di Manolas in primis, Lozano, Di Lorenzo e Elmas i supporters azzurri speravano nell’arrivo di un grande nome, almeno di uno di quei due nomi che da giugno rimbalzano sulle pagine dei giornali: James Rodriguez e Mauro Icardi. L’acquisto di uno dei due attaccanti sicuramente accenderebbe gli animi e darebbe anche una spinta concreta alla campagna abbonamenti con una voglia di San Paolo rinnovata. Sicuramente il veder sfumare Pepè al foto finish e tutte le complicazioni legate all’argentino e al colombiano non hanno giovato alla causa. Il mercato è ancora lungo, e tutto può ancora cambiare. Se il Napoli vuole continuare ad essere l’anti Juve avrà bisogno anche di tutto il suo pubblico.