Intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it, l'ex presidente della FIGC Giancarlo Abete ha commentato il possibile sbarco di Rocco Commisso alla guida della Fiorentina: "Ormai siamo in una realtà globalizzata. Fino a quando ero presidente della FIGC si parlava di un grande interesse nei confronti dei club italiani. Vedi Milan, Inter, Roma e Bologna. Io, personalmente, da un punto di vista epidermico, sono rimasto legato alle proprietà italiane perché danno un valore aggiunto alla dialettica. Ma bisogna considerare che il mondo sta cambiando. Sono felice di questo interesse da parte di Commisso perché significa che il nostro è ancora un calcio appetibile".



SU COSA PORTEREBBE ALLA FIORENTINA - "Sinceramente non lo so. Io conosco bene la dirigenza attuale ma affatto quella futura. Non posso quindi dire se sarà migliore o peggiore. Questo perché non è facile paragonare chi si conosce a chi invece no. Quando arrivano proprietari stranieri si entra sempre in una realtà meno nota. Commisso potrà avere tutta la passione possibile ma bisogna vedere se sarà costante. La proprietà internazionale, ai tifosi, dà sicuramente più possibilità di sognare ma ti dà anche meno sicurezza".