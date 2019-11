Difficile che alla fine non vada in porto ma nel calcio non si sa mai. Il rinnovo tra il Barcellona e Leo Messi s'ha da fare e arrivano anche le parole di Abidal al Mundo Deportivo a confermare la voglia da parte dei blaugrana di tenersi stretti la Pulce: "​Stiamo già parlando. Non so in che tempi riceveremo risposta, perché la decisione spetterà al giocatore e dal suo entourage. Da parte nostra speriamo di poter concludere l'operazione il più presto possibile. Sono positivo."