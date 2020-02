Eric Abidal spaventa l’Inter. Il direttore sportivo del Barcellona ha concesso una lunga intervista al Mundo Deportivo, durante la quale ha parlato anche dei possibili prossimi colpi dei blaugrana, tra cui Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter: "Si, ma ce ne sono anche altri che mi piacciono. Nel suo ruolo adesso è tra i cinque o sei più forti al mondo”. Il Toro è da tempo corteggiato dal Barcellona, su precisa indicazione di Lionel Messi. Lautaro ha il contratto con l’Inter in scadenza a giugno 2023, accordo nel quale è inclusa una pericolosa clausola rescissoria da 110 milioni di euro.



IL COLPO DELL'ESTATE - “Conta la pianificazione della parte sportiva. Con De Jong abbiamo anticipato il mercato, l’abbiamo preso molto prima dell’estate. Speriamo di fare ancora lo stesso. Ad oggi non ho idea del budget a disposizione. Devo solo svolgere il mio lavoro, anticipare le decisioni, essere consapevole di cosa sta accadendo negli altri club e da lì provare a convincere i giocatori. Questo è quello che devo fare adesso, se poi mi diranno che dal punto di vista finanziario si può fare, lo faremo, altrimenti proveremo a prendere altro”.



Abidal ha aperto al doppio colpo, Lautaro e Neymar: “Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da varie cose. Quello che conta è l’aspetto sportivo: l’obiettivo è quello di avere una squadra più forte la prossima estate per raggiungere i nostri obiettivi. Avere giocatori di talento come Lautaro e Neymar sarebbe positivo per il club. Operazioni impossibili? No, nulla è impossibile. Proveremo a lavorarci e se sarà possibile bene, altrimenti cercheremo altro altrove”.