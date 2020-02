Presente alla nona edizione degli ''Italian Sport Awards" all'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, l'ex allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti



L'ANNATA - "L'anno scorso è stato intenso, in una stagione per certi versi complicata. Probabilmente è per questo che la classifica finale ha avuto più valore perchè c'è stato il raggiungimento della Champions".



NON AVREI LASCIATO - "Se sono pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un'altra sfida come quelle con Zenit, Roma e Inter. In pratica dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere situazioni complicate".



IL NAPOLI - "No, non sono stato contattato dal Napoli a dicembre, l'unica squadra che mi ha contattato è stato il Milan. Con Gattuso hanno scelto molto bene, dato che è un allenatore giovane e preparato che sta facendo molto bene. Il Milan? Il contatto è stato poco dopo l'esonero, ma poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ho preso atto delle conclusioni a cui si è arrivati".



FLORENZI - “Florenzi andava tutelato dalla Roma? Non lo so, questa valutazione andrebbe fatta in tempo reale. Sicuramente è un buon calciatore, lo hanno dato in prestito. Non so com’è andata ma è possibile sia stata anche una scelta sua per trovare più spazio".



CORI CONTRO NAPOLI - "Cori discriminatori contro il Napoli? In Inghilterra è tutto più godibile, la frequentazione degli stadi, festeggiare negli stadi. Non c’entra una determinata piazza, un personaggio, un determinato calciatore, dirigente o allenatore. Gli andrebbe dato semplicemente meno spazio in generale”.