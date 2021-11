Tammy Abraham, attaccante della Roma, dopo la vittoria contro il Torino è intervenuto al microfono di Dazn: "Come ho sempre detto amo questo club fin dal primo giorno, mi sono sentito subito a casa, non c'è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico".



Cosa stavi facendo quando facevi i trick prima del rigore?

"E' un momento delicato quello del rigore, le cose sono andate per le lunghe. Ho palleggiato un po', anche per dimostrare di mantenere freddezza".



Sai dire qualcosa in italiano?

"Entro tre mesi la prossima intervista la faremo in inglese"