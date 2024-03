Abraham è in lista Uefa? La scelta della Roma in vista del Milan

Tammy Abraham sta per tornare. Dopo otto mesi di lacrime e duro lavoro sta scaldando i motori per tornare in campo. La panchina contro il Sassuolo nell’ultima di campionato è un primo segnale di un rientro che ormai è dietro l’angolo: in questi giorni l’attaccante inglese ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo, l’obiettivo è riaverlo a disposizione o per il derby del 6 aprile con la Lazio, o per l’andata dei quarti di Europa League contro il Milan in programma giovedì 11 aprile a San Siro.



ABRAHAM IN LISTA UEFA - Nonostante l’infortunio a settembre Abraham era stato inserito da Mourinho in lista Uefa, così come fatto anche con Azmoun che aveva iniziato la stagione con un problema fisico. Un segnale di fiducia importante verso Tammy, che è stato confermato nell’elenco anche a febbraio quando erano state riaperte le liste con la possibilità di cambiare qualcosa in base ai movimenti nel mercato di gennaio. Abraham era sempre lì, intoccabile. Un ulteriore stimolo per lavorare a testa bassa e spingere per rientrare; e ora, a poche settimane dalla sfida europea col Milan, potrebbe tornare proprio in una gara internazionale.



IL RUOLO DI ABRAHAM - Daniele De Rossi intanto sta studiando il suo inserimento in una Roma completamente cambiata da quel 4 giugno 2023, giorno della lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. C’è un nuovo allenatore nuova filosofia e mentalità: Abraham può giocare da prima punta con due trequartisti dietro, al centro di un tridente o anche vicino a un altro attaccante, come sta pensando di fare l’allenatore affiancandolo a Lukaku. Tre soluzioni per rivedere Abraham di nuovo in campo, in giallorosso. 8 mesi dopo quel brutto ko con lo Spezia.