L'ha pagato tanto, ora se lo gode. E lo se lo tiene stretto, perché da Roma non si muove. Tammy Abraham è stato l'acquisto più costoso della storia giallorossa, un investimento che sta dando i suoi frutti, che rappresenta il presente e il futuro del club. Mourinho ci ha visto lungo chiedendolo ai Friedkin, subissandolo di telefonate per convincerlo a lasciare l'Inghilterra e la più quotata Premier League, i risultati gli stanno dando ragione. La punta scuola Chelsea è l'arma in piùUn traguardo da raggiungere, ma non l'unico da qui fino a maggio. La mentalità è la stessa dello Special One, vuole vincere la Conference League (giovedì è in programma il ritorno degli ottavi contro il Vitesse) e conquistare un posto nella prossima Champions League. Difficile, non impossibile. La Juve è lontana 9 punti (ma ha giocato un match in più), ma in calendario ci sono ancora tante partite da giocare. E tanti gol da segnare. Per la Roma, diventata casa sua, che non intende lasciare.(il doppio di quanto pagato dalla Roma), Abraham in queste settimane non ha mai lanciato segnali di apprezzare un ritorno a Londra. A Roma può scrivere la storia. A Roma c'è il suo cuore, non solo la testa.