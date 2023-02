A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, Andriy Shevchenko ha consegnato per conto del Presidente Zelensky un riconoscimento ai rossoneri per l’impegno profuso in favore della popolazione colpita dal conflitto



Il 24 febbraio 2022, in tutto il mondo giunge la notizia dell’invasione russa dell’Ucraina. A un anno di distanza, il conflitto prosegue e milioni di persone continuano a viverne le conseguenze sulla propria pelle.



Da sempre consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale, AC Milan – supportato dall’intera famiglia rossonera – ha subito offerto il proprio contributo in sostegno della popolazione ucraina attraverso raccolte fondi e di beni di prima necessità, alle quali sono seguite ulteriori iniziative riunite sotto il cappello del programma “AC Milan for Peace”.