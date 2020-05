Il calcio in Spagna pronto a ripartire, a giugno. Come scrive As, la Federcalcio iberica e la Liga hanno trovato l’accordo per poter giocare anche di lunedì, cosa che la federazione aveva sempre vietato in passato in quanto penalizza i tifosi. Ma ora, con un’emergenza che non è ancora finita, Rubiales ha detto sì, con la Liga che occuperà l’intera settimana e le squadre che avranno 72 ore di tempo tra un match e l’altro. Fischi d’inizio alle 20 nelle città meno calde, alle 23 in quelle più calde. Il tutto dovrà essere formalizzato davanti a un giudice, ma l'accordo è stato raggiunto. E la Liga scalda i motori...