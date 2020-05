Il premiernon aveva ancora fatto in tempo a "festeggiare" la tanto sospirata intesa sul nuovo, che nella scorsa notte, che ritenevano di essere state scavalcate nelle loro competenze.- E' stato il presidente dell'Emilia-Romagnaad annunciare l'accordo col Governo, in tema di riaperture dei confini e delle principali attività produttive: ". Il governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale da cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro,". Nelle ore precedenti, diversi amministratori locali avevano denunciato la mancanza di regole chiare per tutti e un peso specifico considerevole, nell'emettere alcuni provvedimenti, da parte dei comitati tecnico-scientifici.- La nuova intesa sancisce di fatto la, legate alle situazioni e ai numeri molto diversi tra le regioni più colpite dall'emergenza coronavirus e quelle che registrano invece numeri molto più confortanti.. Bisognerà attendere invece il 3 giugno per la riapertura delle frontiere nazionali, nei confronti dei Paesi dell'area Schengen.Per quanto concerne invece le attività produttive, da lunedì i negozi di vendita al dettaglio, bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri potranno tornare a lavorare, rispettando le misure di sicurezza indicate dal nuovo Dpcm.