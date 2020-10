Accostato ad Atalanta e Milan, Florian Thauvin non chiude all'addio al Marsiglia. Intervenuto in conferenza stampa, il francese parla così del proprio futuro: "Ho già risposto una settimana fa. Dopo aver passato una stagione come la scorsa, ho una sola cosa in mente: giocare a calcio. Voglio superare i miei problemi di condizione. Poi quel che verrà verrà. Prima di pensare al futuro, devo guardare al presente. Devo riuscire a performare. Se ricevessi un'offerta importante? Non si sa mai quel che può succedere. Oggi sono qui. Domani non si sa. Il club potrebbe anche dirmi 'fai le valigie'. L'ho già vissuto. Ascolterò tutto come sempre, anche se ho cinque anni di contratto".