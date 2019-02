Accuse dalla Spagna in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, in programma per il prossimo 12 marzo. La scia di polemiche che ha fatto seguito alla partita d'andata, pur vinta per 2-0 dai Colchoneros, non si attenua, anzi. Il quotidiano As, tramite la propria edizione online, ha "avvertito" l'Atletico a un paio di settimane dalla partita di ritorno. "Attenzione: un torinese sceglierà l'arbitro di Juventus-Atletico", questo il titolo scelto da As.com in riferimento a Roberto Rosetti, designatore arbitrale della Uefa. Nonostante la professionalità dell'ex direttore di gara di Serie A e internazionale non sia in discussione, risulta difficile criticare il suo operato esclusivamente in base alla sua provenienza geografica. Tanto più che, anche all'andata, fu lo stesso Rosetti a scegliere il tedesco Zwayer.