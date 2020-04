La Russia ha replicato duramente alle accuse, riportate in un documento del sistema giudiziario americano, secondo cui avrebbe corrotto i vertici della Fifa per ottenere i Mondiali del 2018. Ecco le parole del portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov: "La Russia ha ottenuto legalmente il diritto di organizzare la Coppa del mondo. Non c'è stata alcuna tangente, lo neghiamo categoricamente. La Russia ha organizzato i migliori Mondiali di calcio della storia e ne siamo orgogliosi. Tangenti ai dirigenti? Non capiamo di cosa si tratti"



L'ACCUSA - Secondo l'accusa, riportata in un documento pubblicato dal procuratore federale di Brooklyn, i dirigenti della federazione internazionale avrebbero ricevuto tangenti per votare a favore dell'assegnazione dei Mondiali di Russia e Qatar, rispettivamente nel 2018 e 2022.