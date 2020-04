Le Olimpiadi hanno subito, come l’Europeo e la Coppa America, lo slittamento di un anno. Per questo motivo, Cio e Fifa hanno sciolto un dubbio legato al calcio: nel 2021 potranno giocare anche i calciatori nati nel 1997, quindi non Under 23. Sospiro di sollievo per l’Argentina, che così potrà contare su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, nel mirino del Barcellona, e per il Brasile, pronto a puntare sul milanista Paquetà. Ma nel 2021, saranno ancora a Milano?